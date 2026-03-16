 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in Nahost Israel: Kämpfe gegen Iran und Hisbollah dürften Wochen dauern

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Israel: Kämpfe gegen Iran und Hisbollah dürften Wochen dauern
  • Palästinenser: Vier Tote bei Angriffen im Gazastreifen
  • Leo XIV: Krieg im Nahen Osten ist «Skandal» für die Menschheit
  • Libanesischer Präsident verurteilt Israels Vorgehen
  • Iran droht mit vollständiger Schliessung der Hormus-Meerenge
  • Peseschkian: Begegnen Drohungen entschlossen auf Schlachtfeld
  • Merz telefoniert mit Trump
  • Israel greift wichtige Brücke im Süden des Libanons an
  • Iran warnt vor Angriff auf Kraftwerke
  • Angriffe in Golfstaaten gehen weiter

Tagesschau, 22.3.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)