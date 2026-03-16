Israel: Kämpfe gegen Iran und Hisbollah dürften Wochen dauern

Palästinenser: Vier Tote bei Angriffen im Gazastreifen

Leo XIV: Krieg im Nahen Osten ist «Skandal» für die Menschheit

Libanesischer Präsident verurteilt Israels Vorgehen

Iran droht mit vollständiger Schliessung der Hormus-Meerenge

Peseschkian: Begegnen Drohungen entschlossen auf Schlachtfeld

Merz telefoniert mit Trump

Israel greift wichtige Brücke im Süden des Libanons an

Iran warnt vor Angriff auf Kraftwerke