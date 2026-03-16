- Israels Militär rechnet damit, dass die Kämpfe gegen den Iran und die Hisbollah-Miliz noch Wochen andauern werden.
- US-Präsident Donald Trump setzt dem Iran ein 48-stündiges Ultimatum zur Öffnung der Strasse von Hormus. Andernfalls würden die USA iranische Kraftwerke angreifen.
- Israels Ministerpräsident Netanjahu hat weitere Länder dazu gedrängt, sich dem Kampf gegen den Iran anzuschliessen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Kämpfe gegen Iran und Hisbollah dürften Wochen dauern
- Palästinenser: Vier Tote bei Angriffen im Gazastreifen
- Leo XIV: Krieg im Nahen Osten ist «Skandal» für die Menschheit
- Libanesischer Präsident verurteilt Israels Vorgehen
- Iran droht mit vollständiger Schliessung der Hormus-Meerenge
- Peseschkian: Begegnen Drohungen entschlossen auf Schlachtfeld
- Merz telefoniert mit Trump
- Israel greift wichtige Brücke im Süden des Libanons an
- Iran warnt vor Angriff auf Kraftwerke
- Angriffe in Golfstaaten gehen weiter