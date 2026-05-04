- In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Behördenangaben zufolge nach einem iranischen Drohnenangriff ein Grossbrand ausgebrochen.
- Die USA haben «Project Freedom» gestartet, um blockierte Schiffe im Persischen Golf zu unterstützen. Direkte Marinebegleitung ist nicht geplant.
- Der Iran hat nach eigenen Angaben ein US-Kriegsschiff an der Einfahrt in die Strasse von Hormus zur Umkehr gezwungen. Das zuständige US-Militärkommando bestreitet einen iranischen Raketenangriff.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Emirate melden Beschuss aus Iran – Berichte zu Brand in Ölanlage
- Revolutionsgarden dementieren Durchfahrt von Schiffen in Hormus
- Bericht: Seoul prüft Berichte über Angriff auf Schiff bei Hormus
- Israel und Hisbollah greifen einander wieder gegenseitig an
- USA: Zwei Handelsschiffe haben Strasse von Hormus passiert
- VAE verurteilen iranischen Drohnenangriff auf Tanker
- Iran veröffentlicht neue Karte zur Kontrolle der Hormus-Strasse
- Iran fordert USA zu vernünftigem Ansatz auf
- US-Militär dementiert iranischen Angriff auf Kriegsschiff
- Hisbollah-Chef Kassim lehnt Verhandlungen ab
Quellen: Agenturen, SRF