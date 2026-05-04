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Krieg in Nahost Emirate: Grossbrand nach Drohnenangriff aus dem Iran

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04.05.2026, 06:33

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Themen in diesem Newsticker

  • Emirate melden Beschuss aus Iran – Berichte zu Brand in Ölanlage
  • Revolutionsgarden dementieren Durchfahrt von Schiffen in Hormus
  • Bericht: Seoul prüft Berichte über Angriff auf Schiff bei Hormus
  • Israel und Hisbollah greifen einander wieder gegenseitig an
  • USA: Zwei Handelsschiffe haben Strasse von Hormus passiert
  • VAE verurteilen iranischen Drohnenangriff auf Tanker
  • Iran veröffentlicht neue Karte zur Kontrolle der Hormus-Strasse
  • Iran fordert USA zu vernünftigem Ansatz auf
  • US-Militär dementiert iranischen Angriff auf Kriegsschiff
  • Hisbollah-Chef Kassim lehnt Verhandlungen ab

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 4.5.2026, 12:45 Uhr

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