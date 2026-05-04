 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Trump: Antwort aus dem Iran «völlig inakzeptabel»

Autor: 

04.05.2026, 06:33

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Trump unzufrieden mit Irans Antwort auf US-Vorschlag
  • Iranische Friedensnobelpreisträgerin in Spital in Teheran verlegt
  • Iran-Krieg ist für Netanjahu noch nicht beendet
  • Iran droht bei Einsatz westlicher Kriegsschiffe – Macron reagiert
  • Trump: Bekommen iranisches Uran «irgendwann»
  • Flüssigerdgas-Tanker passiert Strasse von Hormus
  • Medien: Iran übermittelt Antwort auf US-Vorschlag
  • Bericht: Beratungen zwischen Chamenei und Irans Militärchef
  • Vereinigte Arabische Emirate melden Abwehr iranischer Drohnen
  • Kuwait fängt erstmals seit Waffenruhe feindliche Drohnen ab

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.5.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)