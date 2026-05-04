- Trump weist Irans Friedensvorschlag als «völlig inakzeptabel» zurück und droht Teheran.
- Der Iran hat seine Antwort auf den jüngsten US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges an den pakistanischen Vermittler übergeben.
- Trotz einer geltenden Waffenruhe ist der kleine Golfstaat Kuwait von mutmasslich iranischen Drohnen angegriffen worden. Auch die Emirate melden neuen Beschuss.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump unzufrieden mit Irans Antwort auf US-Vorschlag
- Iranische Friedensnobelpreisträgerin in Spital in Teheran verlegt
- Iran-Krieg ist für Netanjahu noch nicht beendet
- Iran droht bei Einsatz westlicher Kriegsschiffe – Macron reagiert
- Trump: Bekommen iranisches Uran «irgendwann»
- Flüssigerdgas-Tanker passiert Strasse von Hormus
- Medien: Iran übermittelt Antwort auf US-Vorschlag
- Bericht: Beratungen zwischen Chamenei und Irans Militärchef
- Vereinigte Arabische Emirate melden Abwehr iranischer Drohnen
- Kuwait fängt erstmals seit Waffenruhe feindliche Drohnen ab
Quellen: Agenturen, SRF