US-Militär: Weitere Angriffswelle aus dem Iran abgewehrt

USA: «Selbstverteidigungsschlag» auf Insel Qeshm

Drohnen und Raketen über Kuwait – Alarm in Bahrain

USA schiessen Rakete auf Tanker vor iranischer Insel Charg

Netanjahu: Sturz der iranischen Regierung bleibt Ziel

Trump: Gespräche mit dem Iran laufen ununterbrochen weiter

Libanon: Vorbereitungsgespräche mit Israel

Netanjahus Berater wird Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad

Rubio: Iran verhandlungsbereit über Atomprogramm