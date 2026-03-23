- Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges wurde ein Raketenstart aus dem Jemen gemeldet. Die Huthi-Rebellen im Jemen reklamieren den Angriff für sich.
- Der Sondergesandte der US-Regierung, Steve Witkoff, rechnet noch in dieser Woche mit Gesprächen mit dem Iran für ein Ende des Kriegs.
- Donald Trump hat den Beistand der USA für die Nato-Verbündeten in Zweifel gezogen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter
- Ukraine und Emirate vereinbaren Zusammenarbeit in Verteidigung
- Drohnenangriff auf Hafen von Salalah im Oman
- Huthi-Rebellen bekennen sich zu Raketenangriff auf Israel
- Israel greift erneut iranische Atomanlagen an
- Erster Raketenstart aus Jemen seit Kriegsbeginn gemeldet
- Israelische Armee greift erneut Ziele in Teheran an
- Trump nennt Strasse von Hormus Strasse von Trump
- Trump kritisiert Merz wegen Haltung zur Strasse von Hormus
- USA erwarten Gespräche mit Iran über Kriegsende
Quellen: Agenturen, SRF