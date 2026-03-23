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Krieg in Nahost Erster Angriff aus Jemen seit Kriegsbeginn

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Themen in diesem Newsticker

  • Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter
  • Ukraine und Emirate vereinbaren Zusammenarbeit in Verteidigung
  • Drohnenangriff auf Hafen von Salalah im Oman
  • Huthi-Rebellen bekennen sich zu Raketenangriff auf Israel
  • Israel greift erneut iranische Atomanlagen an
  • Erster Raketenstart aus Jemen seit Kriegsbeginn gemeldet
  • Israelische Armee greift erneut Ziele in Teheran an
  • Trump nennt Strasse von Hormus Strasse von Trump
  • Trump kritisiert Merz wegen Haltung zur Strasse von Hormus
  • USA erwarten Gespräche mit Iran über Kriegsende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.3.2026, 19:30 Uhr

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