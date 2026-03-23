Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter

Ukraine und Emirate vereinbaren Zusammenarbeit in Verteidigung

Drohnenangriff auf Hafen von Salalah im Oman

Huthi-Rebellen bekennen sich zu Raketenangriff auf Israel

Israel greift erneut iranische Atomanlagen an

Erster Raketenstart aus Jemen seit Kriegsbeginn gemeldet

Israelische Armee greift erneut Ziele in Teheran an

Trump nennt Strasse von Hormus Strasse von Trump

Trump kritisiert Merz wegen Haltung zur Strasse von Hormus