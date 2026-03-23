- Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Armee angewiesen, weiter im Süden des Libanons vorzudringen. Der «bestehende Sicherheitsstreifen» solle ausgedehnt werden.
- Die Revolutionsgarde im Iran droht mit Angriffen auf israelische und amerikanische Universitäten in der Region.
- Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen reklamiert einen zweiten Angriff auf Israel binnen 24 Stunden für sich. Am Samstag wurde zum ersten Mal seit Beginn des Krieges ein Raketenstart aus dem Jemen gemeldet.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Kirchenvertreter an Zutritt zu Grabeskirche gehindert
- Verletzte bei iranischen Raketenangriffen auf Südisrael
- Iran greift weiter an – Israel und Kuwait waren das Ziel
- Netanjahu: Israel will weiter in Südlibanon vordringen
- Iranische Medien verbreiten Chamenei-Dankesbotschaft an Irak
- Selenski setzt Golfstaaten-Reise mit Jordanien-Besuch fort
- Golfstaaten melden weitere Angriffe
- Irans Aussenminister verurteilt Angriff auf Journalisten
- Syrien: Drohnenangriff auf US-Basis aus dem Irak abgewehrt
- Irans Parlamentspräsident: USA planen Bodenoffensive
Quellen: Agenturen, SRF