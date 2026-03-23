 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Krieg in Nahost Netanjahu: Israel soll weiter in Südlibanon vordringen

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Kirchenvertreter an Zutritt zu Grabeskirche gehindert
  • Verletzte bei iranischen Raketenangriffen auf Südisrael
  • Iran greift weiter an – Israel und Kuwait waren das Ziel
  • Netanjahu: Israel will weiter in Südlibanon vordringen
  • Iranische Medien verbreiten Chamenei-Dankesbotschaft an Irak
  • Selenski setzt Golfstaaten-Reise mit Jordanien-Besuch fort
  • Golfstaaten melden weitere Angriffe
  • Irans Aussenminister verurteilt Angriff auf Journalisten
  • Syrien: Drohnenangriff auf US-Basis aus dem Irak abgewehrt
  • Irans Parlamentspräsident: USA planen Bodenoffensive

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 28.3.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)