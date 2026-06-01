- Das iranische Verhandlungsteam stellt den indirekten Austausch mit den USA über Vermittler ein, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet.
- Der UNO-Sicherheitsrat tritt heute zu einer Sondersitzung zusammen, um die Eskalation im Libanon zu beraten.
- Netanjahu ordnet Angriffe auf die südlichen Vororte Beiruts an, die als Hochburg der Hisbollah gelten. Libanons Regierung protestiert.
- Die britische Aussenministerin Yvette Cooper fordert ein Ende der Gewalt im Libanon, Respekt für den Waffenstillstand und ein Ende der Hisbollah-Angriffe auf Israel.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Israel droht mit Angriffen auf Beirut
- UNO-Sicherheitsrat tagt zur Eskalation des Krieges im Libanon
- Iran unterbricht Kontakt zu Washington
- Im Zusammenhang mit Protesten: Iran lässt zwei Männer hinrichten
- Grossbritannien bestellt Hunderte neue Raketen bei Thales
- Reise von Ministerin Radovan in den Libanon abgebrochen
- Japan fordert vom Iran «maximale Flexibilität» für Abkommen
- New Yorker Bürgermeister boykottiert Israel-Parade
- Eskalation zwischen Israel und Hisbollah im Südlibanon
- Iran kritisiert USA und Israel für Verzögerungen bei Gesprächen
Quellen: Agenturen, SRF