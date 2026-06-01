Israel droht mit Angriffen auf Beirut

UNO-Sicherheitsrat tagt zur Eskalation des Krieges im Libanon

Iran unterbricht Kontakt zu Washington

Im Zusammenhang mit Protesten: Iran lässt zwei Männer hinrichten

Grossbritannien bestellt Hunderte neue Raketen bei Thales

Reise von Ministerin Radovan in den Libanon abgebrochen

Japan fordert vom Iran «maximale Flexibilität» für Abkommen

New Yorker Bürgermeister boykottiert Israel-Parade

Eskalation zwischen Israel und Hisbollah im Südlibanon