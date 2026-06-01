 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Iran bricht laut Medien Austausch von Nachrichten mit den USA ab

Autor: 

01.06.2026, 06:28

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Israel droht mit Angriffen auf Beirut
  • UNO-Sicherheitsrat tagt zur Eskalation des Krieges im Libanon
  • Iran unterbricht Kontakt zu Washington
  • Im Zusammenhang mit Protesten: Iran lässt zwei Männer hinrichten
  • Grossbritannien bestellt Hunderte neue Raketen bei Thales
  • Reise von Ministerin Radovan in den Libanon abgebrochen
  • Japan fordert vom Iran «maximale Flexibilität» für Abkommen
  • New Yorker Bürgermeister boykottiert Israel-Parade
  • Eskalation zwischen Israel und Hisbollah im Südlibanon
  • Iran kritisiert USA und Israel für Verzögerungen bei Gesprächen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 1.6.2026, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)