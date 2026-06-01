Hisbollah befürwortet Waffenstillstand im Libanon

Iran ruft Menschen in Nordisrael zur Flucht auf

Libanon: Schäden und Tote nach Angriff nahe einem Spital

Trump: «Gespräche mit Iran werden fortgesetzt»

Trump: Israel sendet keine Truppen nach Beirut

Trump: Washington erhielt keine Nachricht aus Teheran

Behörde: Explosion auf Frachtschiff nahe Irak

EDA: Schweizer Kanal zu USA und Iran bleibt aktiv

Angriffe in Gaza trotz Waffenruhe – Gespräche geplant