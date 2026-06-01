- Das iranische Verhandlungsteam stellt den indirekten Austausch mit den USA über Vermittler ein, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet. Als Grund gab sie die angekündigten israelischen Angriffe auf Vororte Beiruts an.
- Trump hat daraufhin mit Netanjahu telefoniert und auf Truth Social verkündet, die Gespräche mit dem Iran «werden zügig fortgesetzt».
- Der UNO-Sicherheitsrat tritt heute zu einer Sondersitzung zusammen, um die Eskalation im Libanon zu beraten.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Hisbollah befürwortet Waffenstillstand im Libanon
- Iran ruft Menschen in Nordisrael zur Flucht auf
- Libanon: Schäden und Tote nach Angriff nahe einem Spital
- Trump: «Gespräche mit Iran werden fortgesetzt»
- Trump: Israel sendet keine Truppen nach Beirut
- Trump: Washington erhielt keine Nachricht aus Teheran
- Behörde: Explosion auf Frachtschiff nahe Irak
- EDA: Schweizer Kanal zu USA und Iran bleibt aktiv
- Angriffe in Gaza trotz Waffenruhe – Gespräche geplant
- Teheran besteht auf Waffenruhe im Libanon
Quellen: Agenturen, SRF