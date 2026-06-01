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Krieg in Nahost Iran bricht offenbar Austausch mit den USA ab – Trump dementiert

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01.06.2026, 06:28

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Themen in diesem Newsticker

  • Hisbollah befürwortet Waffenstillstand im Libanon
  • Iran ruft Menschen in Nordisrael zur Flucht auf
  • Libanon: Schäden und Tote nach Angriff nahe einem Spital
  • Trump: «Gespräche mit Iran werden fortgesetzt»
  • Trump: Israel sendet keine Truppen nach Beirut
  • Trump: Washington erhielt keine Nachricht aus Teheran
  • Behörde: Explosion auf Frachtschiff nahe Irak
  • EDA: Schweizer Kanal zu USA und Iran bleibt aktiv
  • Angriffe in Gaza trotz Waffenruhe – Gespräche geplant
  • Teheran besteht auf Waffenruhe im Libanon

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 1.6.2026, 12:45 Uhr

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