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Krieg in Nahost Iranischer Geheimdienstchef getötet ++ Angriffe auf Golfstaaten

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Themen in diesem Newsticker

  • Insider: Pakistan vermittelt Friedensplan zwischen Iran und USA
  • Angriffe auf Golfstaaten durch iranische Drohnen
  • Luftangriff auf Scharif-Universität in Teheran
  • Chef der iranischen Revolutionsgarden bei Angriff getötet
  • VAE fordern Bedingungen für Frieden zwischen USA und Iran
  • Rettungsdienst: Sechs Kinder sterben bei Angriff auf Teheran
  • Mehrere Todesopfer nahe Teheran
  • Bericht: Verhandlungen über eine 45-tägigen Waffenruhe
  • Iran: Kriegsschäden künftig durch Transitgebühren kompensieren
  • Nach Luftangriff: Berichte über Todesopfer in Qom

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.4.2026, 19:30 Uhr

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