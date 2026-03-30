- Der Iran hat im Krieg gegen Israel und die USA den Tod eines ranghohen Generals verkündet.
- Die Ölpreise sind am frühen Montagmorgen über die Marke von 110 Dollar pro Barrel gestiegen. Acht Länder wollen die Tagesproduktion von Öl steigern.
- US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit dem «Wall Street Journal» erklärt, dass der Iran bis Dienstagabend Zeit habe, die Strasse von Hormus zu öffnen. Zuvor war von Montag die Rede.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Insider: Pakistan vermittelt Friedensplan zwischen Iran und USA
- Angriffe auf Golfstaaten durch iranische Drohnen
- Luftangriff auf Scharif-Universität in Teheran
- Chef der iranischen Revolutionsgarden bei Angriff getötet
- VAE fordern Bedingungen für Frieden zwischen USA und Iran
- Rettungsdienst: Sechs Kinder sterben bei Angriff auf Teheran
- Mehrere Todesopfer nahe Teheran
- Bericht: Verhandlungen über eine 45-tägigen Waffenruhe
- Iran: Kriegsschäden künftig durch Transitgebühren kompensieren
- Nach Luftangriff: Berichte über Todesopfer in Qom
Quellen: Agenturen, SRF