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Krieg in Nahost Islamabad: Iran noch nicht zu Friedensgesprächen eingetroffen

Autor: 

20.04.2026, 06:04

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Quellen: Agenturen, SRF

Themen in diesem Newsticker

  • Erstmals wieder Inlandsflüge im Iran nach mehr als 50 Tagen
  • Berlin fordert Iran zu Verhandlungen mit den USA auf
  • Bislang keine iranische Delegation in Islamabad
  • Trumps «Friedensrat» spricht mit DP World über Logistik für Gaza
  • Israel Katz: Hisbollah-Chef wird «mit seinem Kopf bezahlen»
  • Iran droht mit «entscheidender Antwort» bei Angriffen
  • Schweizer Kerosinreserven genügen laut Tamedia für 72 Tage
  • Weisses Haus: USA waren einem guten Deal mit dem Iran nie näher
  • Vance reist laut Medienberichten zu Iran-Verhandlungen
  • Israel wirft Iran versuchten Anschlag auf Pipeline vor

Tagesschau, 20.4.2026, 19:30 Uhr

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