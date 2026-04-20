Erstmals wieder Inlandsflüge im Iran nach mehr als 50 Tagen

Berlin fordert Iran zu Verhandlungen mit den USA auf

Bislang keine iranische Delegation in Islamabad

Trumps «Friedensrat» spricht mit DP World über Logistik für Gaza

Israel Katz: Hisbollah-Chef wird «mit seinem Kopf bezahlen»

Iran droht mit «entscheidender Antwort» bei Angriffen

Schweizer Kerosinreserven genügen laut Tamedia für 72 Tage

Weisses Haus: USA waren einem guten Deal mit dem Iran nie näher

Vance reist laut Medienberichten zu Iran-Verhandlungen