- Heute sollten die Friedensgespräche zwischen dem Iran und der USA in Islamabad stattfinden. Die iranische Delegation lässt jedoch auf sich warten.
- Für das Weisse Haus ist eine Einigung mit dem Iran in Reichweite. Die USA würden ein «wirklich gutes Abkommen» schliessen, sagt Sprecherin Karoline Leavitt.
- Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi hat den USA neue Vorwürfe gemacht – eine neue Verhandlungsrunde aber nicht explizit ausgeschlossen.
- US-Präsident Donald Trump hält eine Verlängerung der Waffenruhe mit dem Iran für «sehr unwahrscheinlich», sollte es vor deren Ablauf keine Vereinbarung mit Teheran geben.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Quellen: Agenturen, SRF
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