- Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi ist in Russland eingetroffen.
- Der Iran hat den USA einen Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus und einem möglichen Kriegsende vorgelegt. Das berichtet das US-Medium «Axios».
- Trotz Waffenruhe hat es im Libanon gemäss libanesischen Angaben wieder einen tödlichen Angriff der israelischen Armee gegeben.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Irans Aussenminister in Russland eingetroffen
- Iran schlägt Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus vor
- Irans Aussenminister auf dem Weg zu Gesprächen in Russland
- Abbas-Lager gewinnt palästinensische Kommunalwahlen
- Iranischer Aussenminister Araghtschi erneut in Islamabad
- Trump und Starmer für freie Schifffahrt in der Strasse von Hormus
- Irans Aussenminister hat in Oman über Nahost-Krieg beraten
- Angriffe von Israel und der Hisbollah trotz Waffenruhe
- Iran vollstreckt weiteres Todesurteil
- Sanitäter: vier Palästinenser in Gaza bei Angriffen getötet
Quellen: Agenturen, SRF