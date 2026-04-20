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Krieg in Nahost US-Medium: Iran legt Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus vor

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20.04.2026, 06:04

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Themen in diesem Newsticker

  • Irans Aussenminister in Russland eingetroffen
  • Iran schlägt Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus vor
  • Irans Aussenminister auf dem Weg zu Gesprächen in Russland
  • Abbas-Lager gewinnt palästinensische Kommunalwahlen
  • Iranischer Aussenminister Araghtschi erneut in Islamabad
  • Trump und Starmer für freie Schifffahrt in der Strasse von Hormus
  • Irans Aussenminister hat in Oman über Nahost-Krieg beraten
  • Angriffe von Israel und der Hisbollah trotz Waffenruhe
  • Iran vollstreckt weiteres Todesurteil
  • Sanitäter: vier Palästinenser in Gaza bei Angriffen getötet

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 25.4.2026, 19:30 Uhr

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