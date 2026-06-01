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Krieg in Nahost Israel meldet Raketenangriffe aus dem Iran

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01.06.2026, 06:28

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Themen in diesem Newsticker

  • Berichte: Trump fordert von Israel Verzicht auf Gegenschläge
  • Iran: Ziel war Luftwaffenstützpunkt in Israel
  • Iranische Raketen auf Israel: Reaktionen von Israel und Trump
  • Israel: Aus Iran abgefeuerte Raketen von Luftabwehr abgefangen
  • Israelische Armee: Iranische Raketenangriffe Richtung Israel
  • Iranischer Unterhändler droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte
  • Israelische Angriffe in Beirut: Mindestens zwei Menschen getötet
  • Trump: Keine Aufhebung der Iran-Sanktionen ohne Friedensabkommen
  • Klinik: Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen
  • Israel beschiesst Vororte von Beirut

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.6.2026, 19:30 Uhr

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