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Israel: Aus Iran abgefeuerte Raketen von Luftabwehr abgefangen

Israelische Armee: Iranische Raketenangriffe Richtung Israel

Iranischer Unterhändler droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte

Israelische Angriffe in Beirut: Mindestens zwei Menschen getötet

Trump: Keine Aufhebung der Iran-Sanktionen ohne Friedensabkommen

Klinik: Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen