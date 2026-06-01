- Israels Armee meldet Raketenangriffe aus dem Iran. Die Luftabwehr habe diese abgefangen. Zuvor hatte der oberste iranische Unterhändler nach israelischen Angriffen auf den Libanon mit Vergeltung gedroht.
- Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe der Waffenruhe haben israelische Kampfflugzeuge die Hisbollah-Hochburg im schiitischen Vorort Dahyeh in der libanesischen Hauptstadt angegriffen.
- Das US-Militär hat nach eigenen Angaben zwei iranische Drohnen abgeschossen. Dies teilt das zuständige US-Regionalkommando auf der Plattform X mit.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Berichte: Trump fordert von Israel Verzicht auf Gegenschläge
- Iran: Ziel war Luftwaffenstützpunkt in Israel
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- Israel: Aus Iran abgefeuerte Raketen von Luftabwehr abgefangen
- Israelische Armee: Iranische Raketenangriffe Richtung Israel
- Iranischer Unterhändler droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte
- Israelische Angriffe in Beirut: Mindestens zwei Menschen getötet
- Trump: Keine Aufhebung der Iran-Sanktionen ohne Friedensabkommen
- Klinik: Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen
- Israel beschiesst Vororte von Beirut
Quellen: Agenturen, SRF