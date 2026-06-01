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Krieg in Nahost Israel setzt Offensive im Süden Libanons fort – trotz Waffenruhe

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01.06.2026, 06:28

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Themen in diesem Newsticker

  • Modschtaba Chamenei warnt vor Spaltung durch den Feind
  • Israel setzt Bodeneinsatz im Südlibanon vorerst fort
  • Israels Polizeiminister Ben-Gvir kritisiert Libanon-Waffenruhe
  • USA sollen laut Trump Uran aus dem Iran übernehmen
  • USA: Libanon und Israel erneuern Waffenruhe
  • US-Repräsentantenhaus stimmt für Stopp des Iran-Kriegs
  • Flughafenterminal in Kuwait schwer beschädigt
  • Trump deutet an, dass es Fortschritte mit dem Iran geben könnte
  • Iran warnt vor feindseligen Akten
  • Netanjahu: Konflikt mit Iran nicht vorbei – Land aber geschwächt

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 3.6.2026, 12:45 Uhr

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