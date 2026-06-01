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USA sollen laut Trump Uran aus dem Iran übernehmen

USA: Libanon und Israel erneuern Waffenruhe

US-Repräsentantenhaus stimmt für Stopp des Iran-Kriegs

Flughafenterminal in Kuwait schwer beschädigt

Trump deutet an, dass es Fortschritte mit dem Iran geben könnte

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