Europaabgeordnete Rima Hassan kommt nach Bern

Netanjahu hat Ausweitung der Offensive im Libanon angeordnet

Frankreich verlangt Dringlichkeitssitzung zu Libanon

Iran nimmt Gasförderung auf drei Plattformen wieder auf

Iran: Chefunterhändler knüpft Abkommen mit USA an Bedingungen

Israel nimmt strategisch wichtige Burg im Libanon unter Kontrolle

Iran pocht auf Freigabe eingefrorener Auslandsvermögen

US-Militär stoppt Schiff im Golf von Oman gewaltsam

Israel stellt sich auf mehr Angriffe der Hisbollah ein