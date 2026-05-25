- Israelische Truppen haben im Südlibanon die historische Burg Beaufort sowie eine strategisch wichtige Hügelkette erobert – der tiefste Vorstoss in das Land seit über 25 Jahren.
- US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein Schiff im Golf von Oman beschossen, das die US-Seeblockade umgehen wollte.
- Der Iran lehnt laut Chefunterhändler Ghalibaf ein Abkommen mit den USA ab, solange die Rechte der Bevölkerung nicht gesichert sind.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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- Iran: Chefunterhändler knüpft Abkommen mit USA an Bedingungen
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Quellen: Agenturen, SRF