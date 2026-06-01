- Das israelische Militär teilt mit, dass es Angriffe auf militärische Ziele im Iran ausgeführt hat.
- Nahost-Korrespondenten: «Es ist eine Eskalation mit Ansage: Der Iran greift Israel an – nur wenige Stunden nachdem Israel die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen hat.»
- Israels Armee meldet Raketenangriffe aus dem Iran. Die Luftabwehr habe diese abgefangen. Zuvor hatte der oberste iranische Unterhändler nach israelischen Angriffen auf den Libanon mit Vergeltung gedroht.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Israel: Mehrere Militärziele im Iran angegriffen.
- Mehrere Länder schliessen ihren Luftraum
- Nahost-Korrespondenten: «Es ist eine Eskalation mit Ansage»
- Berichte: Trump fordert von Israel Verzicht auf Gegenschläge
- Iran: Ziel war Luftwaffenstützpunkt in Israel
- Iranische Raketen auf Israel: Reaktionen von Israel und Trump
- Israel: Aus Iran abgefeuerte Raketen von Luftabwehr abgefangen
- Israelische Armee: Iranische Raketenangriffe Richtung Israel
- Iranischer Unterhändler droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte
- Israelische Angriffe in Beirut: Mindestens zwei Menschen getötet
Quellen: Agenturen, SRF