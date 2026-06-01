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Krieg in Nahost Israelisches Militär meldet Angriffe im Iran

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01.06.2026, 06:28

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  • Das israelische Militär teilt mit, dass es Angriffe auf militärische Ziele im Iran ausgeführt hat.
  • Nahost-Korrespondenten: «Es ist eine Eskalation mit Ansage: Der Iran greift Israel an – nur wenige Stunden nachdem Israel die libanesische Hauptstadt Beirut angegriffen hat.»
  • Israels Armee meldet Raketenangriffe aus dem Iran. Die Luftabwehr habe diese abgefangen. Zuvor hatte der oberste iranische Unterhändler nach israelischen Angriffen auf den Libanon mit Vergeltung gedroht.
  • Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.

Themen in diesem Newsticker

  • Israel: Mehrere Militärziele im Iran angegriffen.
  • Mehrere Länder schliessen ihren Luftraum
  • Nahost-Korrespondenten: «Es ist eine Eskalation mit Ansage»
  • Berichte: Trump fordert von Israel Verzicht auf Gegenschläge
  • Iran: Ziel war Luftwaffenstützpunkt in Israel
  • Iranische Raketen auf Israel: Reaktionen von Israel und Trump
  • Israel: Aus Iran abgefeuerte Raketen von Luftabwehr abgefangen
  • Israelische Armee: Iranische Raketenangriffe Richtung Israel
  • Iranischer Unterhändler droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte
  • Israelische Angriffe in Beirut: Mindestens zwei Menschen getötet

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.6.2026, 19:30 Uhr

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