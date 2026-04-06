Iran will die meisten beschädigten Ölanlagen reparieren

Verhandlungen Iran-USA: In zentralen Punkten zu weit auseinander

Saudi-Arabien: Ölförderung wieder in gewohntem Aussmass möglich

Israels Sicherheitsminister: Weitere Gespräche als Option möglich

Pakistan bekräftigt die Einhaltung der Waffenruhe

US-Vizepräsident JD Vance: Keine Einigung erzielt

Verhandlungen in Islamabad

Netanjahu und Katz frontal gegen Erdogan

Pakistan: neue Gesprächsrunde als «letzte Gelegenheit» begonnen