- Nach stundenlangen Verhandlungen in Islamabad erklärte US-Vizepräsident JD Vance, dass keine Einigung erzielt wurde. Vance erklärt, dass er nun in die USA zurückkehre.
- Ein Sprecher des iranischen Aussenministeriums sagte, die Positionen der beiden Staaten seien bei zentralen Themen zu weit auseinander. Welche Themen gemeint sind, sagte er nicht.
- Israel will bei Luftangriffen das iranische Atomprogramm und das Programm für ballistische Raketen «vernichtet» haben. Das erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu in einer Fernsehansprache.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran will die meisten beschädigten Ölanlagen reparieren
- Verhandlungen Iran-USA: In zentralen Punkten zu weit auseinander
- Saudi-Arabien: Ölförderung wieder in gewohntem Aussmass möglich
- Israels Sicherheitsminister: Weitere Gespräche als Option möglich
- Pakistan bekräftigt die Einhaltung der Waffenruhe
- US-Vizepräsident JD Vance: Keine Einigung erzielt
- Verhandlungen in Islamabad
- Netanjahu und Katz frontal gegen Erdogan
- Pakistan: neue Gesprächsrunde als «letzte Gelegenheit» begonnen
- Netanjahu fordert Friedensabkommen mit dem Libanon
Quellen: Agenturen, SRF