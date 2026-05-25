- Gemäss US-Vizepräsident JD Vance sind die USA kurz vor einer Einigung mit dem Iran. Zwar gebe es noch Streitpunkte im Abkommen zu klären, aber man sei nahe dran.
- In mehreren Gebieten des Libanon starben durch israelische Luftangriffe mehr als zwölf Menschen.
- Die EU hat wegen der Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland weitere Sanktionen verhängt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- US-Militär dementiert Bericht über Abschuss eines US-Flugzeug
- US-Vizenpräsident JD Vance: «grosse Fortschritte»
- Axios-Bericht: So könnte Einigung zu Iran-Rahmenabkommen aussehen
- Iran: Keine Bestätigung für Einigung auf Rahmenabkommen mit USA
- Israel bricht Kontakt zu UNO-Generalsekretär Guterres ab
- Bericht: Netanjahu plant Ausweitung der Kontrolle im Gazastreifen
- EU verhängt Sanktionen gegen israelische Siedler
- Libanon besorgt um historische Stadt Tyros
- Axios: USA und Iran einigen sich auf Verlängerung der Waffenruhe
- Iran bekräftigt Forderung nach Freigabe eingefrorener Vermögen
Quellen: Agenturen, SRF