 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost JD Vance: «Grosse Fortschritte» in Richtung eines Abkommens

Autor: 

25.05.2026, 06:40

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • US-Militär dementiert Bericht über Abschuss eines US-Flugzeug
  • US-Vizenpräsident JD Vance: «grosse Fortschritte»
  • Axios-Bericht: So könnte Einigung zu Iran-Rahmenabkommen aussehen
  • Iran: Keine Bestätigung für Einigung auf Rahmenabkommen mit USA
  • Israel bricht Kontakt zu UNO-Generalsekretär Guterres ab
  • Bericht: Netanjahu plant Ausweitung der Kontrolle im Gazastreifen
  • EU verhängt Sanktionen gegen israelische Siedler
  • Libanon besorgt um historische Stadt Tyros
  • Axios: USA und Iran einigen sich auf Verlängerung der Waffenruhe
  • Iran bekräftigt Forderung nach Freigabe eingefrorener Vermögen

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 28.5.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)