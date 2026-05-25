US-Militär dementiert Bericht über Abschuss eines US-Flugzeug

US-Vizenpräsident JD Vance: «grosse Fortschritte»

Axios-Bericht: So könnte Einigung zu Iran-Rahmenabkommen aussehen

Iran: Keine Bestätigung für Einigung auf Rahmenabkommen mit USA

Israel bricht Kontakt zu UNO-Generalsekretär Guterres ab

Bericht: Netanjahu plant Ausweitung der Kontrolle im Gazastreifen

EU verhängt Sanktionen gegen israelische Siedler

Libanon besorgt um historische Stadt Tyros

Axios: USA und Iran einigen sich auf Verlängerung der Waffenruhe