- Der deutsche Finanzminister, Lars Klingbeil, warnt vor den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs und einer Sperrung der Strasse von Hormus.
- Israel stellt sich laut Medienberichten auf eine mögliche Wiederaufnahme der Angriffe im Iran ein. Dem Bericht zufolge wartet Israel auf eine Entscheidung von Donald Trump.
- Der Iran wird nach Angaben eines ranghohen Parlamentariers einen Mechanismus zur Durchquerung der Strasse von Hormus vorstellen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Klingbeil warnt vor den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs
- Das war am Wochenende wichtig
Quellen: Agenturen, SRF