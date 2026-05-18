Netanjahu: Iran wird niemals Atomwaffen besitzen

Trump mahnt Unterhändler: Abkommen mit Iran nicht überstürzen

Was über einen möglichen Deal bekannt ist

Agentur: Iranische Armee schiesst israelische Drohne ab

Medien: Trump informiert Netanjahu über Iran-Verhandlungen

Mögliche Vereinbarung zwischen USA und Iran sieht Kriegsende vor

Trump: Abkommen mit dem Iran «weitgehend» ausgehandelt

Auch Trump spricht von Annäherung mit Iran – und droht

Pakistan: Ermutigende Fortschritte bei Iran-Gesprächen