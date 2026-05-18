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Krieg in Nahost Trump: «Nichts überstürzen» bei Abkommen mit Iran

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18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Netanjahu: Iran wird niemals Atomwaffen besitzen
  • Trump mahnt Unterhändler: Abkommen mit Iran nicht überstürzen
  • Was über einen möglichen Deal bekannt ist
  • Agentur: Iranische Armee schiesst israelische Drohne ab
  • Medien: Trump informiert Netanjahu über Iran-Verhandlungen
  • Mögliche Vereinbarung zwischen USA und Iran sieht Kriegsende vor
  • Trump: Abkommen mit dem Iran «weitgehend» ausgehandelt
  • Auch Trump spricht von Annäherung mit Iran – und droht
  • Pakistan: Ermutigende Fortschritte bei Iran-Gesprächen
  • USA und Iran deuten Fortschritte bei Gesprächen an

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 21.5.2026, 19:30 Uhr

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