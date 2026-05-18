- US-Präsident Donald Trump erklärte, die USA hätten nicht die Absicht, ein Abkommen mit dem Iran «zu überstürzen».
- Zuvor gab es Spekulationen zu einer möglichen Absichtserklärung zwischen dem Iran und den USA hinsichtlich eines Endes des Krieges.
- Irans Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf hatte die USA vor einer Wiederaufnahme des Krieges gewarnt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF