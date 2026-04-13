- Der Iran macht die am Vortag angekündigte Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig. Als Grund wird die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA angeführt.
- US-Präsident Donald Trump sagte diesbezüglich, dass der Iran die USA «nicht erpressen» könne.
- Durch den Iran-Krieg im Persischen Golf gestrandete Kreuzfahrtschiffe haben erfolgreich die Strasse von Hormus durchquert und sind auf dem Weg nach Europa.
- Der französische Präsident Emmanuel Macron meldet den Tod eines französischen Blauhelmsoldaten im Libanon. Unifil bestätigt den Vorfall.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Bericht: Iran nimmt Ausländer wegen Starlink-Schmuggels fest
- Iran: Weit von endgültiger Einigung mit USA entfernt
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- Bericht: Israel teilt Südlibanon in drei Zonen auf
- Schiffe von MSC und TUI haben Strasse von Hormus passiert
- Scharfe Worte von Peseschkian gegen Trump
- Streik im Norden Israels wegen Waffenruhe
- Israelischer Soldat im Libanon getötet worden
- Revolutionsgarden erklären Strasse von Hormus für gesperrt
- Berichte: Iran fordert Geld für Hormus-Durchfahrt
Quellen: Agenturen, SRF