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Krieg in Nahost Kreuzfahrtschiffe haben Strasse von Hormus durchquert

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

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  • Iran: Weit von endgültiger Einigung mit USA entfernt
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  • Scharfe Worte von Peseschkian gegen Trump
  • Streik im Norden Israels wegen Waffenruhe
  • Israelischer Soldat im Libanon getötet worden
  • Revolutionsgarden erklären Strasse von Hormus für gesperrt
  • Berichte: Iran fordert Geld für Hormus-Durchfahrt

Quellen: Agenturen, SRF

SRF 4 News, 17.4.2026, 12 Uhr

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