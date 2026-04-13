- Das US-Militär hat Präsident Donald Trump zufolge die Kontrolle über ein iranisches Schiff übernommen, das die Blockade der iranischen Häfen brechen wollte.
- Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump reist erneut eine Delegation aus Washington für Verhandlungen in die pakistanische Hauptstadt Islamabad.
- Die iranische Führung lehnt laut einem Bericht der Staatsagentur Irna eine zweite Verhandlungsrunde mit US-Vertretern in Islamabad ab.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Staatssender: Iran beabsichtigt nicht, an Gesprächen teilzunehmen
- Trump: US-Marine hat iranisches Schiff festgesetzt
- Agentur: Iran lehnt Teilnahme an Gesprächen mit USA ab
- Israel veröffentlicht Karte besetzter Gebiete im Libanon
- Weitere Attacke in London auf jüdische Einrichtung
- Bericht: Keine Entscheidung im Iran zu Verhandlungen mit USA
- Türkei fordert Verlängerung von Waffenruhe
- Widersprüchliche Angaben zu US-Delegation in Islamabad
- Neue Verhandlungen? Noch keine Bestätigung aus Teheran
- US-Delegation am Montag für Verhandlungen in Islamabad
Quellen: Agenturen, SRF