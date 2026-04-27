- Der Iran hat den USA einen Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus und einem möglichen Kriegsende vorgelegt. Donald Trump ist damit allerdings offenbar nicht zufrieden.
- Der russische Präsident Putin traf Irans Aussenminister Araghtschi in St. Petersburg.
- Die Ölpreise steigen wegen den Nahost-Spannungen weiter an.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- MSF wirft Israel Einsatz von Wasser als Waffe in Gaza vor
- Iran wirft den USA Piraterie vor
- Rubio vergleicht Hormus-Blockade mit wirtschaftlicher Atomwaffe
- Trump offenbar unzufrieden mit iranischem Friedensvorschlag
- Streit zwischen USA und Iran bei UNO-Konferenz
- Wadephul: Iran muss Angriffe auf andere Länder unterlassen
- Netanjahu: Kampf gegen Hisbollah ist noch nicht beendet
- EU-Kommissar warnt vor Belastungen im Airline-Geschäft
- Putin trifft Araghtschi und sichert Iran Unterstützung zu
- Israels Armee meldet neue Angriffe auf Hisbollah im Libanon
Quellen: Agenturen, SRF