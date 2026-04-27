MSF wirft Israel Einsatz von Wasser als Waffe in Gaza vor

Iran wirft den USA Piraterie vor

Rubio vergleicht Hormus-Blockade mit wirtschaftlicher Atomwaffe

Trump offenbar unzufrieden mit iranischem Friedensvorschlag

Streit zwischen USA und Iran bei UNO-Konferenz

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Netanjahu: Kampf gegen Hisbollah ist noch nicht beendet

EU-Kommissar warnt vor Belastungen im Airline-Geschäft

Putin trifft Araghtschi und sichert Iran Unterstützung zu