 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Medien: Trump ist nicht zufrieden mit Irans Angebot

Autor: 

27.04.2026, 06:09

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • MSF wirft Israel Einsatz von Wasser als Waffe in Gaza vor
  • Iran wirft den USA Piraterie vor
  • Rubio vergleicht Hormus-Blockade mit wirtschaftlicher Atomwaffe
  • Trump offenbar unzufrieden mit iranischem Friedensvorschlag
  • Streit zwischen USA und Iran bei UNO-Konferenz
  • Wadephul: Iran muss Angriffe auf andere Länder unterlassen
  • Netanjahu: Kampf gegen Hisbollah ist noch nicht beendet
  • EU-Kommissar warnt vor Belastungen im Airline-Geschäft
  • Putin trifft Araghtschi und sichert Iran Unterstützung zu
  • Israels Armee meldet neue Angriffe auf Hisbollah im Libanon

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 27.4.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)