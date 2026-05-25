- Das US-Militär hat in der Nacht Angriffe gegen Ziele im Süden des Irans ausgeführt – zur «Selbstverteidigung», wie US-Medien berichten.
- Die USA pochen im Konflikt mit dem Iran auf eine diplomatische Lösung, schliessen aber laut US-Aussenminister Marco Rubio andere Wege nicht aus.
- US-Präsident Donald Trump erklärte, die USA hätten nicht die Absicht, ein Abkommen mit dem Iran «zu überstürzen».
- Zuvor gab es Spekulationen zu einer möglichen Absichtserklärung zwischen dem Iran und den USA hinsichtlich eines Endes des Krieges.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF