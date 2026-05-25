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Krieg in Nahost Medien: US-Militär meldet «Selbstverteidigungsschlag» im Iran

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25.05.2026, 06:40

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Themen in diesem Newsticker

  • Medien: USA führen «Selbstverteidigungsschlag» im Iran durch
  • Nach Vorwürfen von Aktivisten: Kanada fordert Untersuchung
  • Iranische Medien berichten von Explosionen
  • KOF-Leiter warnt vor Wohlstandsverlust wegen Nahost-Konflikt
  • Netanjahu: «Befinden uns im Krieg mit Hisbollah»
  • Hisbollah gedenkt Israels Abzug inmitten anhaltender Angriffe
  • Medien: Irans Präsident ordnet Ende der Internet-Sperre an
  • Gesundheitsbehörden: Kind bei Angriff im Süden Gazas getötet
  • Trump fordert Beitritt weiterer Staaten zu Abraham-Abkommen
  • Iranische Delegation reist zu Gesprächen über USA-Deal nach Katar

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 24.5.2026, 19:30 Uhr

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