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Krieg in Nahost Medien: US-Spezialeinheiten im Nahen Osten angekommen

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Themen in diesem Newsticker

  • Feuer auf Öltanker im Hafen von Dubai gelöscht
  • «New York Times»: Navy Seals und weitere in Nahen Osten verlegt
  • Vier israelische Soldaten im Südlibanon gestorben
  • Bericht: Massiver US-Angriff auf Waffenlager in Isfahan
  • Medien: Grosser kuwaitischer Öltanker beschossen
  • Rubio: Strasse von Hormus wird «so oder anders» offen sein
  • Mehrere Golfstaaten melden erneute Angriffe
  • Tanker im Persischen Golf von Geschoss getroffen
  • Selenski: «Historische Vereinbarungen» mit Golfstaaten
  • Iran: Parlamentsausschuss billigt Maut für Strasse von Hormus

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 29.3.2026, 19:30 Uhr

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