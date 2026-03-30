- Hunderte Mitglieder von Spezialeinheiten des US-Militärs sind laut der «New York Times» im Nahen Osten angekommen – darunter Navy Seals und Army Rangers.
- Die Gespräche mit dem Iran dauern nach Angaben des Weissen Hauses an und machen gute Fortschritte. Laut dem iranischen Aussenministerium gebe es hingegen derzeit keine Gespräche.
- Mehrere Golfstaaten meldeten wieder nächtliche Angriffe aus dem Iran. Vor dem Hafen in Dubai ist ein grosser Öltanker getroffen worden und in Brand geraten.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Feuer auf Öltanker im Hafen von Dubai gelöscht
- «New York Times»: Navy Seals und weitere in Nahen Osten verlegt
- Vier israelische Soldaten im Südlibanon gestorben
- Bericht: Massiver US-Angriff auf Waffenlager in Isfahan
- Medien: Grosser kuwaitischer Öltanker beschossen
- Rubio: Strasse von Hormus wird «so oder anders» offen sein
- Mehrere Golfstaaten melden erneute Angriffe
- Tanker im Persischen Golf von Geschoss getroffen
- Selenski: «Historische Vereinbarungen» mit Golfstaaten
- Iran: Parlamentsausschuss billigt Maut für Strasse von Hormus
Quellen: Agenturen, SRF