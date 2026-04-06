Zahl der Toten im Libanon steigt auf mehr als 200

Atomchef: Iran besteht weiter auf Urananreicherung

Mediziner: Mehr als 3000 Kriegstote im Iran

Spanien öffnet Botschaft in Teheran wieder

Erneut Palästinenser bei Konfrontation mit Siedlern getötet

Meloni: Schifffahrt in Strasse von Hormus wichtig für EU

Spanien verurteilt israelische Angriffe

Frankreich verurteilt Israels massive Angriffe auf Libanon

Neue Raketenangriffe aus dem Libanon auf Israels Norden