- Im Iran sind bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen nach Worten eines Mediziners mehr als 3000 Menschen getötet worden.
- US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer neuen militärischen Eskalation gedroht, falls Teheran sich nicht komplett an das Waffenruheabkommen halten sollte.
- Nach massiven israelischen Angriffen in der libanesischen Hauptstadt Beirut ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf 203 gestiegen.
- US-Vizepräsident JD Vance spricht von einem Missverständnis, dass der Iran davon ausgehe, die Waffenruhe sei Teil der Vereinbarung.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Zahl der Toten im Libanon steigt auf mehr als 200
- Atomchef: Iran besteht weiter auf Urananreicherung
- Mediziner: Mehr als 3000 Kriegstote im Iran
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Quellen: Agenturen, SRF