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Krieg in Nahost Mediziner: Mehr als 3000 Kriegstote im Iran

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Themen in diesem Newsticker

  • Zahl der Toten im Libanon steigt auf mehr als 200
  • Atomchef: Iran besteht weiter auf Urananreicherung
  • Mediziner: Mehr als 3000 Kriegstote im Iran
  • Spanien öffnet Botschaft in Teheran wieder
  • Erneut Palästinenser bei Konfrontation mit Siedlern getötet
  • Meloni: Schifffahrt in Strasse von Hormus wichtig für EU
  • Spanien verurteilt israelische Angriffe
  • Frankreich verurteilt Israels massive Angriffe auf Libanon
  • Neue Raketenangriffe aus dem Libanon auf Israels Norden
  • Israel: Neffe von Hisbollah-Chef Kassem tot

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.4.2026, 19:30 Uhr

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