- Der Iran hat den USA einen Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus und einem möglichen Kriegsende vorgelegt. Das berichtet das US-Medium «Axios».
- Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi ist in Russland eingetroffen.
- Die Ölpreise steigen wegen den Nahost-Spannungen weiter an.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Iran setzt bestimmte Stahlexporte wegen Kriegsschäden aus
- Merz: USA haben keine Strategie im Iran-Krieg
- Von der Leyen: zu früh für Aufhebung von EU-Sanktionen gegen Iran
- Hisbollah lehnt direkte Verhandlungen mit Israel ab
- Schweizer Aktienmarkt startet schwach
- Ölpreise steigen wegen Nahost-Spannungen weiter
- Irans Präsidialamt rechtfertigt Internetsperren
- Irans Aussenminister in Russland eingetroffen
- Iran schlägt Plan zur Öffnung der Strasse von Hormus vor
Quellen: Agenturen, SRF