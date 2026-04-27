Iran setzt bestimmte Stahlexporte wegen Kriegsschäden aus

Merz: USA haben keine Strategie im Iran-Krieg

Von der Leyen: zu früh für Aufhebung von EU-Sanktionen gegen Iran

Hisbollah lehnt direkte Verhandlungen mit Israel ab

Schweizer Aktienmarkt startet schwach

Ölpreise steigen wegen Nahost-Spannungen weiter

Irans Präsidialamt rechtfertigt Internetsperren

Irans Aussenminister in Russland eingetroffen