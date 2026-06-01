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Krieg in Nahost Netanjahu befiehlt Angriffe auf Hisbollah-Hochburg in Beirut

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01.06.2026, 06:28

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Themen in diesem Newsticker

  • Eskalation zwischen Israel und Hisbollah im Südlibanon
  • Iran kritisiert USA und Israel für Verzögerungen bei Gesprächen
  • Netanjahu befiehlt Angriffe auf Hisbollah-Hochburg in Beirut
  • Trump kritisiert Einmischung in Iran-Verhandlungen
  • Deutsche Ministerin besucht Libanon wegen Kriegsfolgen
  • USA bombardieren iranische Drohnen- und Radarzentren
  • Kuwait meldet erneuten Drohnen- und Raketenangriff
  • Iran meldet Angriff auf US-Militärbasis
  • Grossbritannien fordert Ende der Eskalation in Libanon
  • Das waren die Geschehnisse im Nahost-Krieg vom Wochenende

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 31.5.2026, 18 Uhr

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