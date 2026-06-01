Eskalation zwischen Israel und Hisbollah im Südlibanon

Iran kritisiert USA und Israel für Verzögerungen bei Gesprächen

Netanjahu befiehlt Angriffe auf Hisbollah-Hochburg in Beirut

Trump kritisiert Einmischung in Iran-Verhandlungen

Deutsche Ministerin besucht Libanon wegen Kriegsfolgen

USA bombardieren iranische Drohnen- und Radarzentren

Kuwait meldet erneuten Drohnen- und Raketenangriff

Iran meldet Angriff auf US-Militärbasis

Grossbritannien fordert Ende der Eskalation in Libanon