- Netanjahu ordnet Angriffe auf die südlichen Vororte Beiruts an, die als Hochburg der Hisbollah gelten. Libanons Regierung protestiert.
- Die britische Aussenministerin Yvette Cooper fordert ein Ende der Gewalt im Libanon, Respekt für den Waffenstillstand und ein Ende der Hisbollah-Angriffe auf Israel.
- Irans Präsident Massud Peseschkian hat sich für eine grundlegende Änderung des Führungsstils im Land ausgesprochen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Eskalation zwischen Israel und Hisbollah im Südlibanon
- Iran kritisiert USA und Israel für Verzögerungen bei Gesprächen
- Netanjahu befiehlt Angriffe auf Hisbollah-Hochburg in Beirut
- Trump kritisiert Einmischung in Iran-Verhandlungen
- Deutsche Ministerin besucht Libanon wegen Kriegsfolgen
- USA bombardieren iranische Drohnen- und Radarzentren
- Kuwait meldet erneuten Drohnen- und Raketenangriff
- Iran meldet Angriff auf US-Militärbasis
- Grossbritannien fordert Ende der Eskalation in Libanon
- Das waren die Geschehnisse im Nahost-Krieg vom Wochenende
Quellen: Agenturen, SRF