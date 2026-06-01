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Krieg in Nahost Rubio: Iran verhandlungsbereit über Aspekte des Atomprogramms

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01.06.2026, 06:28

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Themen in diesem Newsticker

  • Rubio: Iran verhandlungsbereit über Atomprogramm
  • Iran: Verhandlungen mit USA wegen Krieg im Libanon abgebrochen
  • Iran plant Beerdigung von Ajatollah Chamenei
  • Berichte über Wutausbruch Trumps am Telefon
  • Gespräche zwischen Israel und Libanon im US-Aussenministerium
  • Palästinenser melden drei Tote durch israelischen Beschuss
  • Swiss verschiebt Wiederaufnahme der Flüge nach Tel Aviv
  • Israelische Regierung droht Hisbollah mit Angriff auf Dahiyeh
  • Libanon: sechs Tote nach israelischen Angriffen vom Montag
  • Israel ruft zur Evakuierung im Südlibanon auf

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 1.6.2026, 12:45 Uhr

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