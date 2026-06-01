- Der Iran ist nach Angaben von US-Aussenminister Marco Rubio bereit, über Aspekte seines Atomprogramms zu verhandeln, die das Land zuvor in Gesprächen ausgeklammert habe.
- Iranische Medien berichten vom Abbruch der Verhandlungen zwischen Teheran und Washington wegen des Kriegs im Libanon.
- Im US-Aussenministerium haben die Botschafter Israels und Libanons eine neue Runde direkter Gespräche aufgenommen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Rubio: Iran verhandlungsbereit über Atomprogramm
- Iran: Verhandlungen mit USA wegen Krieg im Libanon abgebrochen
- Iran plant Beerdigung von Ajatollah Chamenei
- Berichte über Wutausbruch Trumps am Telefon
- Gespräche zwischen Israel und Libanon im US-Aussenministerium
- Palästinenser melden drei Tote durch israelischen Beschuss
- Swiss verschiebt Wiederaufnahme der Flüge nach Tel Aviv
- Israelische Regierung droht Hisbollah mit Angriff auf Dahiyeh
- Libanon: sechs Tote nach israelischen Angriffen vom Montag
- Israel ruft zur Evakuierung im Südlibanon auf
Quellen: Agenturen, SRF