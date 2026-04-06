- Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt. Donald Trump sprach danach von einem «vollständigen Sieg» für die USA.
- Frankreich will mit rund 15 weiteren Staaten den Schiffsverkehr in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus wieder ermöglichen.
- Irans Aussenminister kündigte zugleich eine Öffnung der Strasse von Hormus an.
- Dem Vermittler Pakistan zufolge greift die Waffenruhe mit sofortiger Wirkung.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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Quellen: Agenturen, SRF