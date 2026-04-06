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Krieg in Nahost Rund 16 Länder wollen Passage durch Meerenge erleichtern

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Themen in diesem Newsticker

  • Peseschkian: Feuerpause berücksichtigt geforderte Grundsätze
  • Iran meldet Explosionen am Persischen Golf
  • Rund 16 Länder wollen Passage durch Meerenge erleichtern
  • Internet trotz Waffenruhe im Iran weiter gesperrt
  • Israels Militär: Haben Angriffe auf Iran eingestellt
  • SMI feiert Waffenruhe im Iran mit Kursfeuerwerk
  • Arabische Staaten begrüssen Einigung auf Waffenruhe
  • Friedrich Merz dankt Pakistan für Vermittlung Iran-Vereinbarung
  • Wirtschaftsredaktor: «Öl ist noch immer teurer als vor dem Krieg»
  • Trump zur Iran-Einigung: Es wird viel Geld verdient werden

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 7.4.2026, 19:30 Uhr

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