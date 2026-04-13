US-Seeblockade für China «gefährlich und unverantwortlich»

Vance: Papst soll sich auf moralische Fragen konzentrieren

Sanktionierter Tanker passiert Strasse von Hormus trotz Blockade

Historische Verhandlungen zwischen Israel und Libanon

Trotz Verhandlungsabbruch: Vance sieht «echte Fortschritte»

Medien: USA fordern 20 Jahre keine Urananreicherung vom Iran

Guterres ruft zu Wiederaufnahme der Friedensgespräche auf

IWF, Weltbank und IEA warnen vor Horten von Energie

AFP: Israelische Armee setzt Tränengas gegen Schulkinder ein