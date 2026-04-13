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Krieg in Nahost Sanktionierter Tanker passiert Strasse von Hormus

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13.04.2026, 06:38

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Themen in diesem Newsticker

  • US-Seeblockade für China «gefährlich und unverantwortlich»
  • Vance: Papst soll sich auf moralische Fragen konzentrieren
  • Sanktionierter Tanker passiert Strasse von Hormus trotz Blockade
  • Historische Verhandlungen zwischen Israel und Libanon
  • Trotz Verhandlungsabbruch: Vance sieht «echte Fortschritte»
  • Medien: USA fordern 20 Jahre keine Urananreicherung vom Iran
  • Guterres ruft zu Wiederaufnahme der Friedensgespräche auf
  • IWF, Weltbank und IEA warnen vor Horten von Energie
  • AFP: Israelische Armee setzt Tränengas gegen Schulkinder ein
  • Merz telefoniert mit Netanjahu

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 12.4.2026, 19:30 Uhr

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