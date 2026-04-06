- Emirate und Kuwait melden Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Iran seit heute morgen.
- Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt - mit sofortiger Wirkung. Donald Trump sprach von einem «vollständigen Sieg» für die USA.
- Frankreich will mit rund 15 weiteren Staaten den Schiffsverkehr in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus wieder ermöglichen.
- Irans Aussenminister kündigte zugleich eine Öffnung der Strasse von Hormus an.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Kuwait und Emirate melden Beschuss aus Iran
- Wirtschaftsredaktor: «Aktienmärkte steigen, doch Schaden bleibt»
- Irak öffnet Luftraum wieder für Flugverkehr
- Erholung bei Kerosin könnte Monate dauern
- Peseschkian: Feuerpause berücksichtigt geforderte Grundsätze
- Iran meldet Explosionen am Persischen Golf
- Rund 16 Länder wollen Passage durch Meerenge erleichtern
- Internet trotz Waffenruhe im Iran weiter gesperrt
- Israels Militär: Haben Angriffe auf Iran eingestellt
- SMI feiert Waffenruhe im Iran mit Kursfeuerwerk
Quellen: Agenturen, SRF