- US-Präsident Donald Trump hat in einer Medieninformation die Rettungsaktion des vermissten Waffenoffiziers aus einem abgestürzten Kampfflugzeug gewürdigt.
- Trump verschärft seine Drohungen gegen den Iran: «Das gesamte Land kann in einer Nacht ausgeschaltet werden, und diese Nacht könnte morgen Nacht sein.»
- Der Iran hat eigenen Angaben zufolge eine Antwort auf die US-Forderungen für ein Kriegsende übermittelt.
- Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, der Iran habe bis Dienstagnacht Zeit, die Strasse von Hormus zu öffnen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Elf Tote bei neuer Gewalt im Gazastreifen
- Trump droht mit vollständiger Zerstörung von Infrastruktur
- Trump: Iranische Bevölkerung wünscht sich die US-Angriffe
- CIA-Direktor John Ratcliffe: «Suche nach einem Sandkorn»
- Hegseth: «Mut und Präzision» bei der Rettungsmission
- Trump droht Medien nach Informations-Leck über die Suche im Iran
- Über 150 Flugzeuge bei Suchaktion beteiligt
- Trump hält Pressekonferenz um 19 Uhr
- Trump bekräftigt Ultimatum an Iran
- Iran lehnt US-Vorschlag für Waffenstillstand ab
Quellen: Agenturen, SRF