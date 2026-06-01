- US-Präsident Donald Trump ist zuversichtlich, was eine Einigung mit dem Iran betrifft. Gegenüber dem Sender ABC, sagt er, er erwarte eine solche Einigung «binnen der nächsten Woche».
- Das iranische Verhandlungsteam stellt den indirekten Austausch mit den USA über Vermittler ein, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet. Als Grund gab sie die angekündigten israelischen Angriffe auf Vororte Beiruts an.
- Trump hat daraufhin mit Netanjahu telefoniert und auf Truth Social verkündet, die Gespräche mit dem Iran «werden zügig fortgesetzt».
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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- Trump erwartet Iran-Einigung «binnen einer Woche»
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- Trump: Israel sendet keine Truppen nach Beirut
Quellen: Agenturen, SRF