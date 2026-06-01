Libanon: Sechs Tote nach israelischen Angriffen vom Montag

Israel ruft zur Evakuierung im Südlibanon auf

Eurozone: Iran-Krieg treibt Inflationsrate im Mai auf 3.2 Prozent

Israels Parlament macht Weg für Neuwahlen frei

Trump erwartet Iran-Einigung «binnen einer Woche»

Hisbollah befürwortet Waffenstillstand im Libanon

Iran ruft Menschen in Nordisrael zur Flucht auf

Libanon: Schäden und Tote nach Angriff nahe einem Spital

Trump: «Gespräche mit Iran werden fortgesetzt»