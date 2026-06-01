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Krieg in Nahost Trump erwartet Iran-Einigung binnen einer Woche

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01.06.2026, 06:28

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Themen in diesem Newsticker

  • Libanon: Sechs Tote nach israelischen Angriffen vom Montag
  • Israel ruft zur Evakuierung im Südlibanon auf
  • Eurozone: Iran-Krieg treibt Inflationsrate im Mai auf 3.2 Prozent
  • Israels Parlament macht Weg für Neuwahlen frei
  • Trump erwartet Iran-Einigung «binnen einer Woche»
  • Hisbollah befürwortet Waffenstillstand im Libanon
  • Iran ruft Menschen in Nordisrael zur Flucht auf
  • Libanon: Schäden und Tote nach Angriff nahe einem Spital
  • Trump: «Gespräche mit Iran werden fortgesetzt»
  • Trump: Israel sendet keine Truppen nach Beirut

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 1.6.2026, 12:45 Uhr

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