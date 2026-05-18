- US-Präsident Donald Trump hat mitgeteilt, dass er auf Wunsch mehrerer Golfstaaten auf einen für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran verzichtet.
- Der Iran hat nach Angaben des Aussenministeriums über Pakistan einen neuen Vorschlag an die USA übermittelt.
- Die israelische Marine hat erneut Schiffe der internationalen Gaza-Hilfsflotte gestoppt. Nach Angaben der Aktivisten wurden bei dem Einsatz auch vier Schweizer festgenommen.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Trump: Für Dienstag geplanter Angriff auf den Iran ist ausgesetzt
- Emirate: Stromversorgung von AKW Barakah wiederhergestellt
- UNO: Israel muss Massnahmen zu Völkermord-Verhinderung ergreifen
- Libanon: Mehr als 3000 Tote seit Anfang März
- Türkei: USA und Iran sollten Verhandlungslösung finden
- EDA: «Grundrechte» der Festgenommenen von Flottille wahren
- Insider: USA zeigen sich bei iranischem Atomprogramm flexibel
- Iran meldet Angriff auf «US-Verbündete»
- Bericht: Trump berät am Dienstag über den Iran
- Merz verurteilt iranische Angriffe auf Emirate
Quellen: Agenturen, SRF