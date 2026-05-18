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Krieg in Nahost Trump: Für Dienstag geplanter Angriff auf den Iran ist ausgesetzt

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18.05.2026, 06:17

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump: Für Dienstag geplanter Angriff auf den Iran ist ausgesetzt
  • Emirate: Stromversorgung von AKW Barakah wiederhergestellt
  • UNO: Israel muss Massnahmen zu Völkermord-Verhinderung ergreifen
  • Libanon: Mehr als 3000 Tote seit Anfang März
  • Türkei: USA und Iran sollten Verhandlungslösung finden
  • EDA: «Grundrechte» der Festgenommenen von Flottille wahren
  • Insider: USA zeigen sich bei iranischem Atomprogramm flexibel
  • Iran meldet Angriff auf «US-Verbündete»
  • Bericht: Trump berät am Dienstag über den Iran
  • Merz verurteilt iranische Angriffe auf Emirate

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 16.5.2026, 19:30 Uhr

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