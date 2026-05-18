Trump: Für Dienstag geplanter Angriff auf den Iran ist ausgesetzt

Emirate: Stromversorgung von AKW Barakah wiederhergestellt

UNO: Israel muss Massnahmen zu Völkermord-Verhinderung ergreifen

Libanon: Mehr als 3000 Tote seit Anfang März

Türkei: USA und Iran sollten Verhandlungslösung finden

EDA: «Grundrechte» der Festgenommenen von Flottille wahren

Insider: USA zeigen sich bei iranischem Atomprogramm flexibel

Iran meldet Angriff auf «US-Verbündete»

Bericht: Trump berät am Dienstag über den Iran