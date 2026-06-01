 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Krieg in Nahost Trump: Gespräche mit dem Iran laufen ununterbrochen weiter

Autor: 

01.06.2026, 06:28

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Netanjahu: Sturz der iranischen Regierung bleibt Ziel
  • Trump: Gespräche mit dem Iran laufen ununterbrochen weiter
  • Libanon: Vorbereitungsgespräche mit Israel
  • Netanjahus Berater wird Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad
  • Rubio: Iran verhandlungsbereit über Atomprogramm
  • Iran: Verhandlungen mit USA wegen Krieg im Libanon abgebrochen
  • Iran plant Beerdigung von Ajatollah Chamenei
  • Berichte über Wutausbruch Trumps am Telefon
  • Gespräche zwischen Israel und Libanon im US-Aussenministerium
  • Palästinenser melden drei Tote durch israelischen Beschuss

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 1.6.2026, 12:45 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)