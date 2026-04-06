- US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer neuen militärischen Eskalation gedroht, falls Teheran sich nicht komplett an das Waffenruheabkommen halten sollte.
- US-Vizepräsident JD Vance spricht von einem Missverständnis, dass der Iran davon ausgehe, die Waffenruhe sei Teil der Vereinbarung.
- Bei einem massiven Angriff der israelischen Luftwaffe auf Ziele der Hisbollah im Libanon sind mindestens 182 Menschen getötet und knapp 900 verletzt worden.
- Mehrere hundert Menschen haben in Zürich gegen den «imperialistischen Angriffskrieg» protestiert. Der Anlass war von der Polizei bewilligt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Hisbollah-Miliz: Angriffe auf Israel gehen weiter
- Trump: Iran soll Abkommen einhalten, US‑Militär schussbereit
- UNO-Chef verurteilt massive Angriffe Israels im Libanon
- Hisbollah greift Israel nach angeblicher Waffenruheverletzung an
- Alternative Routen durch Strasse von Hormus
- Libanon: Hunderte Tote und Verletzte nach israelischen Angriffen
- Macron fordert Einhaltung der Waffenruhe im Nahen Osten
- Was sagen die Exil-Iranerinnen in der Schweiz?
- Vance: Libanon ist nicht Teil der Waffenruhe mit dem Iran
- Angriffe auf Hisbollah gehen laut Israels Militärsprecher weiter
Quellen: Agenturen, SRF