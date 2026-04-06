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Krieg in Nahost Trump: Iran soll Abkommen einhalten, US‑Militär schussbereit

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Themen in diesem Newsticker

  • Hisbollah-Miliz: Angriffe auf Israel gehen weiter
  • Trump: Iran soll Abkommen einhalten, US‑Militär schussbereit
  • UNO-Chef verurteilt massive Angriffe Israels im Libanon
  • Hisbollah greift Israel nach angeblicher Waffenruheverletzung an
  • Alternative Routen durch Strasse von Hormus
  • Libanon: Hunderte Tote und Verletzte nach israelischen Angriffen
  • Macron fordert Einhaltung der Waffenruhe im Nahen Osten
  • Was sagen die Exil-Iranerinnen in der Schweiz?
  • Vance: Libanon ist nicht Teil der Waffenruhe mit dem Iran
  • Angriffe auf Hisbollah gehen laut Israels Militärsprecher weiter

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 8.4.2026, 19:30 Uhr

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