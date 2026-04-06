- Der Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Feuerpause geeinigt.
- Irans Aussenminister kündigte zugleich eine Öffnung der Strasse von Hormus an.
- US-Präsident Donald Trump will zwei Wochen lang auf Bombardierungen und Angriffe auf den Iran verzichten, wenn dieser die wichtige Strasse von Hormus öffnet.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Pakistan: Waffenruhe zwischen USA und Iran ab sofort
- Irans Aussenminister: Strasse von Hormus bald wieder offen
- Iran bestätigt zweiwöchige Feuerpause
- US-Präsident will Angriffe auf den Iran für zwei Wochen aussetzen
- Katar: Vier Verletzte nach iranischem Raketenbeschuss
- Lenkt Teheran noch ein? Internationaler Korrespondent schätzt ein
- Pakistan: Friedensverhandlungen könnten bald Ergebnisse bringen
- Mehrere Demokraten fordern Trumps Amtsenthebung
- Trumps Drohung ist Ausdruck grosser Verzweiflung
- Selenski: Kiewer Militär redet bei Strasse von Hormus mit
Quellen: Agenturen, SRF