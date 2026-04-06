Pakistan: Waffenruhe zwischen USA und Iran ab sofort

Irans Aussenminister: Strasse von Hormus bald wieder offen

Iran bestätigt zweiwöchige Feuerpause

US-Präsident will Angriffe auf den Iran für zwei Wochen aussetzen

Katar: Vier Verletzte nach iranischem Raketenbeschuss

Lenkt Teheran noch ein? Internationaler Korrespondent schätzt ein

Pakistan: Friedensverhandlungen könnten bald Ergebnisse bringen

Mehrere Demokraten fordern Trumps Amtsenthebung

Trumps Drohung ist Ausdruck grosser Verzweiflung