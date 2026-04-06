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Krieg in Nahost Trump spricht nach Waffenruhe von «vollständigem Sieg»

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump zur Iran-Einigung: Es wird viel Geld verdient werden
  • Schweizer Börse mit Kurssprung erwartet – Waffenruhe im Iran
  • Trump spricht nach Waffenruhe von «vollständigem Sieg»
  • UNO: Waffenruhe muss eingehalten werden
  • Israel unterstützt US-Waffenruhe mit Iran – Libanon ausgenommen
  • US-Spitzenpolitiker reagieren verhalten auf Zehn-Punkte-Plan
  • Iran: Jubel über Waffenruhe von Regierungsanhängern in Teheran
  • Bericht: Israel stimmte sich mit USA über Iran-Waffenruhe ab
  • US-Regierungssprecherin: 10-Punkte-Plan Basis für Verhandlungen
  • Ist die Waffenruhe ein nachhaltiger Durchbruch?

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 7.4.2026, 19:30 Uhr

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