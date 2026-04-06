Trump zur Iran-Einigung: Es wird viel Geld verdient werden

Schweizer Börse mit Kurssprung erwartet – Waffenruhe im Iran

Trump spricht nach Waffenruhe von «vollständigem Sieg»

UNO: Waffenruhe muss eingehalten werden

Israel unterstützt US-Waffenruhe mit Iran – Libanon ausgenommen

US-Spitzenpolitiker reagieren verhalten auf Zehn-Punkte-Plan

Iran: Jubel über Waffenruhe von Regierungsanhängern in Teheran

Bericht: Israel stimmte sich mit USA über Iran-Waffenruhe ab

US-Regierungssprecherin: 10-Punkte-Plan Basis für Verhandlungen