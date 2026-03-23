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Krieg in Nahost Trump: USA und Iran in 15 Punkten einig

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Themen in diesem Newsticker

  • Swiss verlängert Flugstopp nach Dubai und Tel Aviv
  • Teheran und Washington sind sich laut Trump in 15 Punkten einig
  • Grosse Börsenschwankungen sind Ausdruck von Hoffnung
  • Merz begrüsst Trumps Kursänderung bei Kraftwerksangriffen im Iran
  • Meisterhafter «Dealmaker» – oder unterschätzte Trump die Folgen?
  • Russland warnt vor Ausweitung des Iran-Kriegs aufs Kaspische Meer
  • Die Gewaltspirale dreht weiter – Angriffe Israels und Irans
  • Israeli an Libanon-Grenze durch israelischen Beschuss getötet
  • Iran dementiert Verhandlungen mit den USA
  • Börsen drehen ins Plus – SMI plus 0.8 Prozent

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 22.3.2026, 19:30 Uhr

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