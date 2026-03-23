- Die Swiss verlängert den Flugstopp nach Dubai und Tel Aviv bis und mit 31. Mai.
- US-Präsident Donald Trump verkündet, dass der Iran verhandlungsbereit sei. Man sei sich über viele Punkte einig.
- Trump will in den nächsten fünf Tagen auf Angriffe auf iranische Energieanlagen verzichten.
- In Teheran waren am Morgen heftige Explosionen zu hören. Israel hatte zuvor eine weitere starke Angriffswelle angekündigt.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Swiss verlängert Flugstopp nach Dubai und Tel Aviv
- Teheran und Washington sind sich laut Trump in 15 Punkten einig
- Grosse Börsenschwankungen sind Ausdruck von Hoffnung
- Merz begrüsst Trumps Kursänderung bei Kraftwerksangriffen im Iran
- Meisterhafter «Dealmaker» – oder unterschätzte Trump die Folgen?
- Russland warnt vor Ausweitung des Iran-Kriegs aufs Kaspische Meer
- Die Gewaltspirale dreht weiter – Angriffe Israels und Irans
- Israeli an Libanon-Grenze durch israelischen Beschuss getötet
- Iran dementiert Verhandlungen mit den USA
- Börsen drehen ins Plus – SMI plus 0.8 Prozent
Quellen: Agenturen, SRF