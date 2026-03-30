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Krieg in Nahost Unklarheit über Trumps Ultimatum an den Iran

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Themen in diesem Newsticker

  • Emirate melden Raketen- und Drohnenangriffe
  • Hormus: China will mit Russland im UNO-Sicherheitsrat kooperieren
  • Hamas lehnen Entwaffnung weiterhin ab
  • Trump will sich nicht mitten im Krieg zurückziehen
  • Nach Trumps Drohungen: Iran warnt vor «gefährlichem Spiel»
  • Trump gibt iranischer Führung Zeit bis Dienstagabend
  • Opec+: Schäden an Energie-Infrastruktur kostspielig
  • Kuwait meldet starke Schäden durch iranischen Drohnenangriff
  • Libanon: Israels Angriffe fordern mindestens elf Tote
  • Petrochemische Fabrik in Emiraten in Brand geraten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 5.4.2026, 19:30 Uhr

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