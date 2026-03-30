- US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit dem «Wall Street Journal» erklärt, dass der Iran bis Dienstagabend Zeit habe, die Strasse von Hormus zu öffnen. Zuvor war von Montag die Rede.
- Tump hat der iranischen Bevölkerung versichert, sich nicht vorschnell aus dem Kriegsgeschehen im Iran zurückzuziehen. Es gebe eine grosse Chance, ein Abkommen zu erzielen, sagte Trump.
- US-Suchtrupps haben den vermissten Soldaten gefunden. Dies teilt US-Präsident Donald Trump mit. Er will am Montag darüber informieren.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
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- Trump gibt iranischer Führung Zeit bis Dienstagabend
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Quellen: Agenturen, SRF