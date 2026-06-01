- Israel und der Libanon erklären sich unter US-Vermittlung bereit, ihre brüchige Waffenruhe zu erneuern. Die Hisbollah ist nicht an den Gesprächen beteiligt.
- Das US-Repräsentantenhaus spricht sich in einer neuen Resolution knapp gegen Trumps Vorgehen im Iran aus.
- US-Präsident Donald Trump hat sich zu einem Treffen mit dem iranischen Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei bereiterklärt. Das sagte er der «New York Post».
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- USA: Libanon und Israel erneuern Waffenruhe
- US-Repräsentantenhaus stimmt für Stopp des Iran-Kriegs
- Flughafenterminal in Kuwait schwer beschädigt
- Trump deutet an, dass es Fortschritte mit dem Iran geben könnte
- Iran warnt vor feindseligen Akten
- Netanjahu: Konflikt mit Iran nicht vorbei – Land aber geschwächt
- Trump kann sich ein Treffen mit Chamenei vorstellen
- Libanon meldet weitere Tote und Angriffe Israels
- Irans Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriff auf Kuwait
- Weitere Hinrichtung im Iran
Quellen: Agenturen, SRF