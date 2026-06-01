USA: Libanon und Israel erneuern Waffenruhe

US-Repräsentantenhaus stimmt für Stopp des Iran-Kriegs

Flughafenterminal in Kuwait schwer beschädigt

Trump deutet an, dass es Fortschritte mit dem Iran geben könnte

Iran warnt vor feindseligen Akten

Netanjahu: Konflikt mit Iran nicht vorbei – Land aber geschwächt

Trump kann sich ein Treffen mit Chamenei vorstellen

Libanon meldet weitere Tote und Angriffe Israels

Irans Revolutionsgarden bekennen sich zu Angriff auf Kuwait