Rubio: Friedensabkommen mit dem Iran noch immer möglich

Medien: USA führen «Selbstverteidigungsschlag» im Iran durch

Nach Vorwürfen von Aktivisten: Kanada fordert Untersuchung

Iranische Medien berichten von Explosionen

KOF-Leiter warnt vor Wohlstandsverlust wegen Nahost-Konflikt

Netanjahu: «Befinden uns im Krieg mit Hisbollah»

Hisbollah gedenkt Israels Abzug inmitten anhaltender Angriffe

Medien: Irans Präsident ordnet Ende der Internet-Sperre an

Gesundheitsbehörden: Kind bei Angriff im Süden Gazas getötet