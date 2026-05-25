- Der Vorsitzende des Ausschusses für nationale Sicherheit und Aussenpolitik des iranischen Parlaments, Ebrahim Azizi, erklärt, dass der Iran sich nicht von seinen «roten Linien» abbringen lasse.
- Wie US-Medien berichten, soll das US-Militär eine Militäranlage im Iran angegriffen und vier iranische Drohnen abgefangen haben.
- Dem Iran liegt einem Bericht des staatlichen Fernsehens zufolge ein Entwurf für ein Rahmenabkommen mit den USA vor, im Zuge dessen könnte die Seeblockade aufgehoben werden.
- Israel berichtet, auch den neusten Hamas-Militärchef, Mohammed Odeh, getötet zu haben. Odeh soll einer der Drahtzieher des Hamas-Überfalls vom 7. Oktober 2023 gewesen sein.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite.
Themen in diesem Newsticker
- Israels Armee greift erneut im Südlibanon an
- Kuwait meldet neuen Angriff
- Ebrahim Azizi: Die «roten Linien» bleiben
- Iran meldet Explosionen in Bandar Abbas
- Strasse von Hormus: Trump mit markanten Worten in Richtung Oman
- Gaza: Zwischen brüchiger Waffenruhe und grossem Mangel
- Israel greift weitere Hamas-Kommandanten im Gazastreifen an
- Trump: Sprechen nicht über Lockerung von Iran-Sanktionen
- Irans Bevölkerung nach monatelanger Unterbrechung wieder online
- Israelische Armee erklärt Teile des Südlibanons zur «Kampfzone»
Quellen: Agenturen, SRF