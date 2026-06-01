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Krieg in Nahost US-Militär: Abschuss von zwei iranischen Drohnen

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01.06.2026, 06:28

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Themen in diesem Newsticker

  • US-Militär: Zwei iranische Drohnen abgeschossen
  • Israel: Innerhalb von 48 Stunden 150 Ziele im Libanon angegriffen
  • Palästinensische Behörde: Tote nach Angriff im Gazastreifen
  • Iran warnt Nachbarstaaten vor US-Unterstützung
  • Libanesischer Armeechef auf dem Weg nach Pakistan
  • Nach US-Angriffen auf Radaranlagen: Scharfe Kritik aus dem Iran
  • Pakistans Innenminister reist als Vermittler nach Teheran
  • AP: Insgesamt neun Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon
  • Iran kritisiert USA: «Diskriminierung höchster Stufe»
  • Israel: Untersuchen Angriff auf libanesische Soldaten

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 6.6.2026, 19:30 Uhr

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