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Krieg in Nahost USA gewähren Iran weitere zehn Tage Aufschub

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Themen in diesem Newsticker

  • Trump verlängert Frist an Iran bis zum 6. April
  • Frankreich berät mit 35 Staaten über Hormus-Einsatz
  • Iran weist Trumps Ultimatum zurück
  • Weltbank kündigt rasche Hilfen wegen Nahost-Konflikt an
  • Trump bezeichnet Kontrolle über Irans Öl als «Option»
  • Hisbollah-Angriff in Nordisrael fordert ein Todesopfer
  • Golfstaaten: Iran hat rote Linien überschritten
  • Swiss verdoppelt Flüge zwischen Zürich und Delhi
  • Israel schickt weitere Soldaten in den Libanon
  • Trump: Iran lässt zehn Öltanker durch Strasse von Hormus

Quellen: Agenturen, SRF

Tagesschau, 26.3.2026, 19:30 Uhr

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