- US-Präsident Donald Trump setzt nach eigenen Angaben die angekündigte Zerstörung von Energieanlagen im Iran für zehn Tage aus. Zuvor hatte Trump eingeräumt, dass die Iraner «grossartig im Verhandeln» seien.
- Der Iran hat erneut Kuwait und Saudi-Arabien angegriffen, darunter die von den USA genutzte Prince Sultan Airbase. Kuwait und Jordanien konnten mehrere Drohnen und Raketen abfangen.
- US-Oberbefehlshaber meldet, über 10'000 iranische Ziele zerstört zu haben, darunter 92 Prozent der grössten Schiffe und zwei Drittel der Rüstungsanlagen. Der Beschuss Israels durch den Iran geht allerdings weiter.
- Weitere Berichte zum Krieg in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Konflikt.
Themen in diesem Newsticker
- Trump verlängert Frist an Iran bis zum 6. April
- Frankreich berät mit 35 Staaten über Hormus-Einsatz
- Iran weist Trumps Ultimatum zurück
- Weltbank kündigt rasche Hilfen wegen Nahost-Konflikt an
- Trump bezeichnet Kontrolle über Irans Öl als «Option»
- Hisbollah-Angriff in Nordisrael fordert ein Todesopfer
- Golfstaaten: Iran hat rote Linien überschritten
- Swiss verdoppelt Flüge zwischen Zürich und Delhi
- Israel schickt weitere Soldaten in den Libanon
- Trump: Iran lässt zehn Öltanker durch Strasse von Hormus
Quellen: Agenturen, SRF