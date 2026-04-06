Die Nasa-Raumkapsel «Orion» hat den Mond umrundet und ist jetzt wieder auf dem Weg zur Erde.

Mit über 400'000 Kilometern Entfernung waren Menschen noch nie weiter von der Erde im Weltraum unterwegs als die Crew der «Artemis-2»-Mission.

Während die Raumkapsel hinter dem Mond verschwand, war der Funkkontakt zur Erde für etwa 40 Minuten unterbrochen.

Vor dem Eintritt in den Funkschatten verabschiedete sich Astronaut Victor Glover mit den Worten: «Wir sehen uns auf der anderen Seite». Nachdem die Kapsel wieder aufgetaucht war, meldete sich die Astronautin Christina Koch als Erste zurück. Es sei grossartig, wieder von der Erde zu hören, sagte Koch. Die Crew könne von ihrer Position aus bereits den afrikanischen Kontinent und Asien erkennen.

Artemis II: Bilder von Erde und Mond

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Die Erde leuchtet: dieses Bild machte der Artemis-II-Astronaut und Kommandant des Orion-Flugs Reid Wiseman. Bildquelle: Keystone / NASA via AP . 1 / 5 Legende: Die Erde leuchtet: dieses Bild machte der Artemis-II-Astronaut und Kommandant des Orion-Flugs Reid Wiseman. Keystone / NASA via AP

Bild 2 von 5. Der vollständig beleuchtete Mond. Rechts die Hemisphäre, die wir von der Erde aus sehen, erkennbar an den dunklen Flecken. 6. April 2026. Bildquelle: NASA via Reuters. 2 / 5 Legende: Der vollständig beleuchtete Mond. Rechts die Hemisphäre, die wir von der Erde aus sehen, erkennbar an den dunklen Flecken. 6. April 2026. NASA via Reuters

Bild 3 von 5. Der Erde von der Orion-Kapsel aus gesehen, nachdem das Raumschiff seine grösste Entfernung vom Planeten erreicht hat. Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. Bildquelle: NASA via Reuters. 3 / 5 Legende: Der Erde von der Orion-Kapsel aus gesehen, nachdem das Raumschiff seine grösste Entfernung vom Planeten erreicht hat. Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. NASA via Reuters

Bild 4 von 5. Das Raumschiff Orion nähert sich dem Mond: Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. Bildquelle: NASA via Reuters. 4 / 5 Legende: Das Raumschiff Orion nähert sich dem Mond: Screenshot aus einem Livestream-Video vom 6. April 2026. NASA via Reuters

Bild 5 von 5. Astronaut Reid Wiseman blickt aus einem Fenster der Orion auf die Erde, unterwegs zum Mond am Donnerstag, 2. April 2026. Bildquelle: Keystone / NASA via AP . 5 / 5 Legende: Astronaut Reid Wiseman blickt aus einem Fenster der Orion auf die Erde, unterwegs zum Mond am Donnerstag, 2. April 2026. Keystone / NASA via AP Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die vier Astronauten brachen mit ihrer «Orion»-Kapsel den 1970 aufgestellten Rekord der «Apollo 13»-Mission von rund 400'171 Kilometern Entfernung von der Erde, so die US-Raumfahrtbehörde Nasa. Mit ihrer Mission wollten sie auch alle ihre Vorgänger in der bemannten Raumfahrt ehren, sagte derweil kanadische Astronaut Jeremy Hansen. «Wir wählen diesen Moment, um diese Generation und die nächste herauszufordern, sicherzustellen, dass dieser Rekord nicht lange hält.» Das Nasa-Kontrollzentrum gratulierte den vier Astronauten.

Die Raumschiffbesatzung bestehend aus den US-Amerikanern Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen – war in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der «Orion»-Kapsel mit dem Raketensystem «Space Launch System» vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral, Florida, abgehoben.

Legende: Auf diesem von der Nasa bereitgestellten Videobild ist der Mond von einer Kamera ausserhalb der Orion-Raumkapsel zu sehen. Die Aufnahme entstand, nachdem die Astronauten der Artemis-2-Mission die bisher grösste von Menschen zurückgelegte Entfernung von der Erde übertroffen haben. Keystone / AP, Nasa Handout

In der vergangenen Nacht hatte «Orion» den Punkt erreicht, an dem die Schwerkraft des Mondes stärker auf das Raumschiff wirkt als die der Erde.

Flugverlauf gleicht einer Acht um Erde und Mond

Für Glover, Koch und Wiseman ist es der zweite Flug ins All, für Hansen der erste. Koch ist die erste Frau an Bord einer Mondmission der Nasa, Glover der erste nicht-weisse Mensch und Hansen der erste Kanadier.

Der Flugverlauf von «Artemis 2» gleicht insgesamt einer «8» um Erde und Mond. Die vier Astronauten sollen insgesamt mehr als 2.3 Millionen Kilometer zurücklegen – und dann im Pazifik wassern.

Legende: Der Nasa-Astronaut Reid Wiseman blickt aus einem der Hauptfenster der Orion-Kapsel zurück auf die Erde, während die Besatzung auf dem Weg zum Mond ist. Nasa

Der erste Mensch auf dem Mond war am 20. Juli 1969 Neil Armstrong. Als bislang letzter Mensch verliess im Dezember 1972 der 2017 gestorbene Nasa-Astronaut Eugene Cernan mit der «Apollo 17»-Mission den Erdtrabanten. Insgesamt brachten die USA als bislang einziges Land mit den «Apollo»-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond.