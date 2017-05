Zum 50. Jahrestag der Eroberung Ost-Jerusalems kündigt Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Bau einer Seilbahn an. Zur Bequemlichkeit der Touristen. Für die muslimischen Bewohner der Stadt wohl eher ein Affront.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt den Bau einer Touristen-Seilbahn bei Jerusalems Klagemauer an.

Dahinter liegt die erklärte Absicht, Jerusalem als unteilbare, ewige Stadt zu stärken.

Palästinenser fürchten um die Integrität ihrer heiligen Stätten.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lässt keine Zweifel aufkommen, was er mit einer Reihe Schritte meint, mit denen er Jerusalem «weiter stärken» möchte. Eine Seilbahn soll es sein, in der Altstadt, für jene Touristen, die hoch zur Klagemauer möchten. Was auf den ersten Blick als harmloses ÖV-Projekt daherkommt, birgt einiges an Konfliktpotential.

«Ewige» Krise in ewiger Stadt

Israelische Bauvorhaben in der Nähe des Tempelberges sind immer mehr als blosse Stadtentwicklung. Es ist gute zehn Jahre her, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu während seiner ersten Amtszeit einen Tunnel an der Klagemauer öffnen liess und damit blutige Unruhen in den Palästinensergebieten in Kauf nahm.

An besagtem Bauwerk hat die israelische Regierung am Sonntag auch eine Sondersitzung abgehalten – zum 50. Jahrestag der Eroberung Ost-Jerusalems. Ein Akt, bei dem Israel 1967 den Ostteil der Stadt eroberte und später annektierte. An der Sondersitzung betonte Netanjahu, man wolle Jerusalem mit einer Reihe von Schritten «weiter stärken».

Die Antwort von palästinensischen Seite liess nicht auf sich warten. Die Sitzung in dem Tunnel an der Klagemauer sei eine Provokation. Saeb Erekat sprach von einer klaren Botschaft Israels an die Palästinenser.

Für den Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation PLO bedeutet die Wahl des Sitzungsortes, «dass die systematischen Verstösse gegen unsere Rechte weitergehen werden». Diese Einschätzung dürfte durch den angekündigten Bau einer Seilbahn nicht entkräftet werden.