Ein Frachtflugzeug der bolivianischen Luftwaffe ist in der Nähe der Hauptstadt La Paz verunfallt.

Mindestens 15 Menschen sind ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt.

Das Flugzeug transportierte neue Geldnoten.

Die Maschine war in Santa Cruz gestartet und kam in El Alto bei der Landung von der Landebahn ab. Dutzende Fahrzeuge auf einer Autobahn wurden bei dem Vorfall beschädigt.

Zunächst war nicht klar, ob sich die Toten im Flugzeug oder in den Autos befunden hatten. Ein Feuer brach am Unfallort aus, konnte von der Feuerwehr inzwischen aber gelöscht werden. Die Unfallursache wird laut Feuerwehrchef untersucht. Andere Berichte sprechen von bis zu 20 Todesopfern.

Nach ersten Berichten wurden zudem etwa 15 Fahrzeuge am Unglücksort beschädigt oder zerstört. «Unter den betroffenen Fahrzeugen befinden sich Kleinbusse, Privatwagen und sogar ein Sattelzug, die beim Absturz des Flugzeugs in der Gegend getroffen wurden.

Einige Fahrzeuge wurden zu einem Haufen Schrott zerquetscht, und unter den Trümmern befinden sich Tote», zitierte «La Razón» den nationalen Feuerwehrdirektor Pavel Tovar. Er schloss demnach nicht aus, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. Die Ursache des Unglücks war zunächst unbekannt.

Das Flugzeug des Typs Hercules C-130 sollte frisch gedruckte bolivianische Banknoten von der Zentralbank in andere Städte transportieren. Bilder in den sozialen Medien zeigen Menschen, die sich auf die verstreuten Geldscheine stürzten und von der Polizei gestoppt werden mussten. Einsatzkräfte setzten demnach Wasser und chemische Mittel ein, um die Menge zu zerstreuen und die Kontrolle wiederherzustellen.