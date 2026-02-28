Ein Frachtflugzeug der bolivianischen Luftwaffe ist in der Nähe der Hauptstadt La Paz verunfallt.

Mindestens 20 Menschen sind ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt.

Das Flugzeug transportierte neue Geldnoten.

Die Maschine war in Santa Cruz gestartet und kam in El Alto bei der Landung von der Landebahn ab. Dutzende Fahrzeuge auf einer Autobahn wurden bei dem Vorfall beschädigt.

Zunächst war nicht klar, ob sich die Toten im Flugzeug oder in den Autos befunden hatten. Ein Feuer brach am Unfallort aus, konnte von der Feuerwehr inzwischen aber gelöscht werden. Die Unfallursache wird laut Feuerwehrchef untersucht. Zunächst war von mindestens 15 Toten die Rede, diese Zahl ist laut Agenturen inzwischen auf 20 gestiegen.

Das Flugzeug des Typs Hercules C-130 sollte frisch gedruckte bolivianische Banknoten von der Zentralbank in andere Städte transportieren. Bilder in den sozialen Medien zeigen Menschen, die sich auf die verstreuten Geldscheine stürzten und von der Polizei gestoppt werden mussten.